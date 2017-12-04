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Порошенко рассказал, когда земельный кадастр заработает на 100%

Понедельник, 4 декабря 2017, 12:29

Государственный земельный кадастр сейчас заполнен чуть больше 60%, но к концу 2018 года этот показатель должен составить 100%.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на ІІ Всеукраинском форуме объединенных общин "Инициативы, меняющие жизнь", сообщает "Укринформ".

"Использование, эффективное распоряжение земельными ресурсами зависит от полноценной системы учета и регистрации земли. На сегодняшний день в кадастре отсутствует информация о 5 млн земельных участков. Вообще, его наполненность составляет лишь чуть более 60%", - сказал Порошенко.

"Мы договорились, чтобы в сжатые сроки, не позднее 31 декабря 2018 года мы завершили эту эпопею, которая продолжается уже несколько десятилетий", - отметил Глава государства.

По его словам, полнота и достоверность информации в этом кадастре станет также залогом прав собственников и пользователей земли.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что без полноценного реестра и учета земельных участков об открытии рынка земли речи быть не может.

Он также подчеркнул, что учет земли является одним из первых вопросов, который задают инвесторы - как уже имеющиеся, так и потенциальные.

Как известно, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона о продлении моратория на отчуждение и куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года.

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Порошенко земля
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