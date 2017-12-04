Первыми биткоин-миллиардерами стали братья, засудившие Цукерберга

Братья Уинклвоссы, известные тем, что подали на Марка Цукерберга в суд за кражу идеи создания социальной сети Facebook, стали первыми биткоин-миллиардерами в мире.

Об этом пишет Ain.ua.

В рамках урегулирования судебного спора (с Цукербергом - ЭП) они получили порядка 66 млн долларов отступных.

Около 11 млн долларов они вложили в биткоин, купив его еще в 2013 году. Тогда он стоил около 120 долларов за штуку. На пике 29 ноября ценник на некоторых биржах превышал 11,5 тысяч долларов.

По данным издания The Telegraph, благодаря удачной инвестиции братья могли стать первыми биткоин-миллиардерами в мире. Их состояние увеличилось в 100 раз с момента покупки. В основном рост происходил в 2017 году, когда цена биткоина выросла с 1000 долларов до 11 000 долларов.

The Telegraph пишет, что в момент покупки Уинклвоссы приобрели около 100 тысяч биткоинов, на тот момент это было около 1% всех биткоинов в мире.

Точно неизвестно, продавали ли они криптовалюту с того времени, или, возможно, докупали. Ранее братья активно поддерживали биткоин и выступали за его развитие и государственную поддержку.