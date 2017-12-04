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Официальный курс: гривня начала укрепляться

Понедельник, 4 декабря 2017, 09:14

Официальный курс гривни к доллару укрепился на 10 копеек, Национальный банк установил его на 4 декабря на уровне 27,05 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,15 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6232 гривни.

Напомним, 1 декабря котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00установились на уровне 27,12-27,16 гривни за доллар.

Экономическая правда

НБУ гривня
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