Суд отменил решение НБУ о ликвидации банка Думчева

Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск одного из акционеров банка "Премиум" и отменил решение НБУ о ликвидации этого банка.

Об этом говорится в постановлении суда.

Суд обязал НБУ вернуть банковскую лицензию банку "Премиум".

В 2016 году суд также удовлетворил указанный иск акционера банка "Премиум". Причем суды апелляционной и кассационной инстанции оставили это решение без изменений. Однако Верховный Суд постановлением от 1 августа 2017 года отменил его и отправил дело на новое рассмотрение.

Согласно судебным материалам, НБУ отправил банк "Премиум" на ликвидацию в связи с нарушением законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и осуществления рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков.

По мнению же истца, ликвидация банка были неадекватной мерой воздействия, поскольку был нарушен принцип пропорциональности при отсутствии угрозы интересам вкладчиков.

Как отмечается в судебных материалах, по мнению НБУ, признаки осуществления рисковой деятельности банка "Премиум" были, в частности, в действиях клиента банка-физлица при расчетах за рубежом на 437,6 млн грн, которые осуществлялись в основном за счет предоставленного банком кредита овердрафт.

Причем большинство операций, за счет которых осуществлялись кредиты овердрафт, происходили за счет средств, которые поступали от восьми клиентов банка как пополнение счета.

В то же время в банке отсутствовали какие-либо договоры, которые бы свидетельствовали о существовании деловых отношений клиента с вышеупомянутыми лицами. Вместе с тем, суд пришел к выводу, что Нацбанк должным образом не доказал наличие нарушений в этих операциях.

По данным Фонда гарантирования на 1 ноября 2017 года вкладчикам банка "Премиум" в рамках гарантийной суммы было выплачено 147,1 млн грн (98,5% запланированных выплат).

Неофициально банк "Премиум" связывали с экс-кандидатом на должность мэра Киева Сергеем Думчевым.

В перечне владельцев существенного участия в банке он не фигурировал. По данным НБУ, крупнейшими акционерами банка являлись Лариса Смирнова (33,5%), Леонид Первак (33%), Игорь Алексеев (9,84%), Руслан Сокур (9,69%), Павел Погиба (8,99%) Игорь Ходимчук (4,98%).

В декабре 2015 года Леонид Первак в интервью газете "Зеркало недели" констатировал, что Сергей Думчев является членом наблюдательного совета банка "Премиум".

"Он мой близкий друг, более того, он приходится братом Ларисы Смирновой и представляет ее интересы в наблюдательном совете. Все документы по этому также предоставлены НБУ. Да, он способствует в управлении банком, но он точно не является его владельцем", - подчеркивал Первак.

По данным НКЦБФР, в свое время Думчев был председателем наблюдательного совета банка "Премиум". На это же обстоятельство обращал внимание НБУ в заявлении об отнесении к категории неплатежеспособных "КЛАССИКБАНК" (в Нацбанке констатировали, что указанные в сведениях о структуре собственности "КЛАССИКБАНК" лица являются номинальными держателями в пользу Думчева).

Экономическая правда