Акции украинских компаний стали самыми прибыльными в 2017 году - Bloomberg

Индекс украинских акций показал рост в 2017 году на 80%.

Об этом пишет Bloomberg.

Международный валютный фонд заявил в мае, что видит "признаки восстановления" для экономики Украины и "перспективную основу для дальнейшего роста".

Это было началом "ралли инвесторов" на развивающихся рынках в надежде на более высокую доходность.

По данным исследования, также существенно выросли фондовые индексы Казахстана (+64%) и Монголии (+63%).

Среди валют, наиболее прибыльными стали инвестиции в криптовалюты, которые принесли их владельцам до 6000% прибыли, однако опасения инвесторов по поводу надежности этих вложений остаются довольно сильными.

Что касается нецифровых валют, то наиболее прибыльным оказался мозамбикский метикал, хотя еще 12 лет назад он считался самой слабой валютой в мире.

Второе место в списке наиболее выгодных для инвестиций валют поделили чешская крона и польский злотый, курсы которых поднялись на 18%.

Наиболее убыточным активом по итогам 2017 года стал узбекский сум, официальный курс которого рухнул на 60%, то есть более чем вдвое.

В категории инвестиций в сырьевые активы наиболее выгодными были вложения в палладий.

Стоимость этого металла за год выросла на 54%, с 680 долларов до более чем 1060 долларов.

На 29% выросли за год цены на медь и алюминий, что эксперты Bloomberg связывают с улучшением прогнозов по экономике по всему миру и ожиданиями роста потребления цветных металлов.

В то же время инвестиции в природный газ и продовольственные активы (сахар, кофе, соевые бобы) принесли убытки.

Напомним, в сентябре этого года Украина вернулась на международные рынки капитала после реструктуризации коммерческого долга в 2015 году.

Украина разместила свой первый выпуск евробондов на сумму 3 миллиарда долларов.

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