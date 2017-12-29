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Оценка Uber упала почти на треть

Пятница, 29 декабря 2017, 13:35

Uber подтвердил продажу доли в бизнесе японскому холдингу SoftBank за 48 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что раньше компания оценивалась в 68 миллиардов, что почти на треть больше суммы сделки.

Сделку планируется завершить в начале 2018 года.  Соглашение приведёт к изменениям в управлении и корпоративной культуре Uber.

Напомним, киевский офис Uber станет главным в Центральной и Восточной Европе

Uber
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