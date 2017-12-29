Vodafone переводит абонентов из ОРДЛО на тариф за 3 гривни в день

Vodafone Ukraine‏ переводит абонентов, живущих на оккупированной территории Донбасса на тариф "Смартфон Стандартный", стоимостью 3 гривни в день.

Об этом сообщает Liga.net.

"Смартфон Стандартный - это единственный тариф, который в ближайшее время будет доступен на неконтролируемой украинскими властями территории. В период с 09 января по 15 февраля 2018 г. ваш тариф будет бесплатно и автоматически изменен", - такие сообщения получили абоненты Vodafone Ukraine.

В колл-центре Vodafone Украина поясняют, что компания не имеет возможности обслуживать и ремонтировать оборудование, которое находится на неконтролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей. Сеть работает крайне нестабильно, так как оборудование выходит из строя.

"Поэтому тариф с ежедневной оплатой - более честный", - говорят там.

Примечательно, что сообщения о принудительном переходе на новый тариф получают и жители прифронтовых территорий - Авдеевки и Торецка, отмечает ОстроВ.

Напомним, Vodafone повысил стоимость услуг.