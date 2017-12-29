Официальный курс: гривня снижается

Национальный банк изменил официальный курс гривни, снизив его на 12 копеек и установив на 29 декабря на уровне 28,06 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,49 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,8703 гривни.

Напомним, 28 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 28,07-28,11 гривни за доллар.

Экономическая правда