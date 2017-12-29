Официальный курс: гривня снижается
Пятница, 29 декабря 2017, 09:00
Национальный банк изменил официальный курс гривни, снизив его на 12 копеек и установив на 29 декабря на уровне 28,06 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,49 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,8703 гривни.
Напомним, 28 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 28,07-28,11 гривни за доллар.
Экономическая правда
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