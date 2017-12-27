Компании Ахметова, Фирташа и Тигипко получили лицензии на поставку газа в Украину

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, выдала лицензии на поставку природного газа ООО "ДТЭК Нафтогаз" Рината Ахметова и ООО "Химвектор", конечным бенефициаром которого через кипрскую "Валанокс Инвестментс Лимитед" является Дмитрий Фирташ.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Лицензию также получили "дочка" швейцарского трейдера DufEnergy ООО "Дюфэнерджи Украина", ООО "Фортэкс Энерджи" CEO WOG Сергея Корецкого, ООО "ТАС Энергия Страны" Сергея Тигипко, подконтрольный НК "Роснефть" ЧАО "ЛИНИК" и специализирующаяся на торговле LPG ООО "Стартнафта Украина".

В целом комиссия выдала соответствующие лицензии 24 компаниям.

Как сообщалось, по состоянию на ноябрь 2017 года НКРЭКУ выдала около 350 лицензий на поставку газа в Украине. В частности, лицензии получили крупные мировые компании и трейдеры в лице Trafigura, Engie, MET.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.