Разработчиков Bitcoin Diamond обвиняют в мошенничестве

Производитель криптовалютных кошельков предупредил о мошеннических схемах, связанных с Bitcoin Diamond.

Об этом сообщает Insider.Pro.

Как отмечает производитель аппаратных кошельков Ledger, злоумышленники пользуются доверчивостью держателей биткоина, заманивая их на множество сайтов, с помощью которых якобы можно получить новую криптовалюту.

Подозрения Ledger относятся к разработчикам Bitcoin Diamond и их целей.

В соцсетях отмечают, что у Bitcoin Diamond нет блок­чей­на и кода и он создан для того, чтобы красть бит­ко­и­ны.



Напомним, хард­форк Bitcoin Diamond, ини­ци­а­то­ра­ми ко­то­ро­го стали три ано­ним­ных раз­ра­бот­чи­ка, со­сто­ял­ся в конце но­яб­ря.