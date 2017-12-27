Разработчиков Bitcoin Diamond обвиняют в мошенничестве
Среда, 27 декабря 2017, 10:35
Производитель криптовалютных кошельков предупредил о мошеннических схемах, связанных с Bitcoin Diamond.
Об этом сообщает Insider.Pro.
Как отмечает производитель аппаратных кошельков Ledger, злоумышленники пользуются доверчивостью держателей биткоина, заманивая их на множество сайтов, с помощью которых якобы можно получить новую криптовалюту.
Подозрения Ledger относятся к разработчикам Bitcoin Diamond и их целей.
В соцсетях отмечают, что у Bitcoin Diamond нет блокчейна и кода и он создан для того, чтобы красть биткоины.
Напомним, хардфорк Bitcoin Diamond, инициаторами которого стали три анонимных разработчика, состоялся в конце ноября.
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