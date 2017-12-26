Правительство РФ одобрило законопроект о проведении аукционов по участкам недр на шельфе Крыма
Вторник, 26 декабря 2017, 18:30
Правительство РФ одобрило законопроект о выставлении участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Чёрного морей в районе полуострова Крым на аукционы.
Об этом сообщил глава Минприроды РФ Сергей Донской, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, эти участки будут относиться к участкам недр федерального значения. Разрабатывать их будут только компании с российским участием свыше 50%, а решение об объявлении аукционов и передачи лицензии по итогам тендеров будет принимать правительство.
Напомним, крымчан начнут штрафовать за украинские номера.
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