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Правительство РФ одобрило законопроект о проведении аукционов по участкам недр на шельфе Крыма

Вторник, 26 декабря 2017, 18:30

Правительство РФ одобрило законопроект о выставлении участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Чёрного морей в районе полуострова Крым на аукционы.

Об этом сообщил глава Минприроды РФ Сергей Донской, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, эти участки будут относиться к участкам недр федерального значения. Разрабатывать их будут только компании с российским участием свыше 50%, а решение об объявлении аукционов и передачи лицензии по итогам тендеров будет принимать правительство.

Напомним, крымчан начнут штрафовать за украинские номера.

РФ недра
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