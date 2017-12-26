На закрытии межбанка гривна существенно укрепилась

26 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,83-27,87 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,83-27,87 гривни;

Евро - 33,02-33,07 гривни;

Российский рубль - 0,4819-0,4831 гривни.

Напомним, 26 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:40 установились на уровне 27,95-27,98 гривни за доллар.

Экономическая правда