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На закрытии межбанка гривна существенно укрепилась

Вторник, 26 декабря 2017, 17:28
 

26 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,83-27,87 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,83-27,87 гривни;

Евро - 33,02-33,07 гривни;

Российский рубль - 0,4819-0,4831 гривни.

Напомним, 26 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:40 установились на уровне 27,95-27,98 гривни за доллар.

Экономическая правда

межбанк
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