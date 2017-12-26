На закрытии межбанка гривна существенно укрепилась
Вторник, 26 декабря 2017, 17:28
26 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,83-27,87 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,83-27,87 гривни;
Евро - 33,02-33,07 гривни;
Российский рубль - 0,4819-0,4831 гривни.
Напомним, 26 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:40 установились на уровне 27,95-27,98 гривни за доллар.
Экономическая правда
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