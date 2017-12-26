Morgan Stanley допускает падение курса биткоина до нуля

Курс биткоина может упасть до нуля, если в мире не начнут принимать его в качестве платежного средства.

Такое мнение высказали специалисты инвестбанка Morgan Stanley во главе с аналитиком Джеймсом Фосеттом, пишет РБК.

Причиной возможного падения курса биткоина может стать то, что принимать его в качестве платежного средства сейчас готовы лишь единицы.

По данным Morgan Stanlеy, из 500 крупнейших мировых онлайн-ретейлеров в качестве расчетного средства биткоин принимают только три игрока. Этот факт, пишут аналитики, свидетельствует о том, что биткоин в будущем может обесцениться.

"Если никто не будет принимать данную технологию для осуществления платежей, тогда стоимость биткоина будет равняться нулю", - цитирует слова Фосетта Business Insider.

Снижению курса будет способствовать и низкий объем торгов криптовалютой. Ежедневный объем торгов биткоина сейчас составляет около 3 млрд долларов, в то время как средний объем ежедневных торгов на глобальном валютном рынке равен примерно 5,4 трлн долларов, пишет издание.

Не может похвастаться сеть биткоина и большим объемом транзакций: суточный объем транзакций биткоина составляет 300 млн долларов, в то время как на базе системы Visa ежедневно проходит операций примерно на 17 млрд долларов.

На прошлой неделе курс биткоина после рекордного роста до 20 тысяч долларов опустился почти до 13 тысяч долларов.

В понедельник курс биткоина растет и по состоянию на 09:30 составляет 15,41 тысяч долларов.

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Экономическая правда