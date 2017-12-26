Официальный курс: гривня перешла к снижению

Официальный курс гривни к доллару снизился на 10 копеек, Национальный банк установил его на 26 декабря на уровне 27,95 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,13 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,7931 гривни.

Напомним, Национальный банк установил официальный курс гривни к доллару на 22 декабря на уровне 27,85 гривни.

Экономическая правда