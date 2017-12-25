За три года в Китае заблокировали более 13 тысяч сайтов

С 2015 года в Китае были лишены лицензий и закрыты более 13 тысяч сайтов.

Такие данные содержатся в докладе, представленном в воскресенье, сообщает "Укринформ".

"С 2015 года Государственная канцелярия интернет-информации и другие ведомства провели беседы с владельцами более 2200 сайтов, на которых были выявлены нарушения, более 13 тыс. сайтов были лишены лицензий или закрыты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, проверка проводилась в соответствии с законом о кибербезопасности, который вступил в силу 1 июня этого года.

Свои действия власти объясняют необходимостью борьбы с распространением насилия и порнографии. Кроме того, аннулированы аккаунты почти десяти миллионов пользователей - в основном в соцсетях.

По данным соцопроса, более 90 процентов респондентов одобряют действия властей по контролю за киберпространством.

Как известно, в КНР власть закрывает доступ к таким социальным сетям, как Twitter, Facebook, Instagram, видеохостингу YouTube.

В Китае разрешается пользоваться только одобренными властью сервисами VPN, которые отслеживаются спецслужбами.