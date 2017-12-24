Сноуден представил приложение против кибершпионов

Американский программист, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Едвард Сноуден представил приложение, которое позволяет защитить технику от вмешательства киберзлодеев.

Об этом сообщает The Associated Press.

Сноуден представил новое приложение под названием Haven. Оно предназначено для защиты техники от физического вмешательства со стороны злоумышленников.

По словам Сноудена, это инструмент с открытым кодом, предназначенный для правозащитников и других людей, находящихся под угрозой. Он работает со встроенными датчиками телефона для отслеживания внезапных изменений окружающей среды.

По мнению издания Engadget, Haven не обязательно защитит от подобных атак, однако приложение может быть настроено для отправки уведомлений и записей через текстовые сообщения и сигналы, когда датчики телефона обнаруживают что-то необычное.