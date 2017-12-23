Владелец "ArcelorMittal Кривой Рог” не может завершить сделку по крупнейшему заводу в Европе

Крупнейший мировой производитель стали ArcelorMittal сообщил управляющим итальянского металлургического завода Ilva о намерениях внести изменения в контракт на покупку компании.

Об этом сообщает Reuters.

ArcelorMittal заключил сделку о покупке Ilva стоимостью 1,8 миллиарда евро (2,1 миллиарда долларов) в июне, но покупка с тех пор застопорилась из-за юридических проблем и антимонопольного расследования ЕС.

ArcelorMittal попросил внести "изменения и дополнения" в контракт, позволяющие приостановить или расторгнуть сделку.

"Мы с нашими консультантами оцениваем, совместимы ли эти запросы с действующими правилами", - говорится в письме.

В ArcelorMittal отказались от комментариев.

Антимонопольные органы ЕС в ноябре начали собственное расследование предполагаемого поглощения компании Ilva, опасаясь, что это приведет к росту цен на сталь.

Европейские цены на сталь выросли на 85 процентов с 1 января 2016 года.

Кроме того, местные власти подали апелляцию на одобрение итальянским правительством экологического плана ArcelorMittal для Ilva.

Они сказали, что планируемых мер недостаточно для защиты окружающей среды.

Ilva, базирующаяся в городе Таранто на юге Италии, является крупнейшим в Европе сталелитейным заводом. В течение многих лет его преследовали обвинения в коррупции и экологических преступлениях.

В 2012 году итальянские власти постановили, что выбросы от завода вызывали смертельные исходы, опухоли и респираторные заболевания.

Примерно половина производственных мощностей завода объемом 11 миллионов тонн была в конечном итоге законсервирована.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.