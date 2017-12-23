НБУ будет оценивать все украинские банки ежегодно

Национальный банк Украины вводит ежегодную оценку устойчивости банков.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Оценка будет осуществляться ежегодно по состоянию на 1 января, начиная с 1 января 2018 года.

Оценка будет состоять из трех этапов.

Первый - проверка аудиторскими фирмами качества активов банка и приемлемости обеспечения по кредитным операциям.

Второй - экстраполяция результатов первого этапа и оценка достаточности капитала банка по состоянию на дату оценки.

Третий - оценка НБУ достаточности капитала банка по результатам стресс-тестирования по базовым и неблагоприятным макроэкономическим сценариям на трехгодичном горизонте прогнозирования.

Первый и второй этапы оценки будут проходить все платежеспособные банки.

Перечень банков для III этапа будет определять НБУ. Перечень будет составляться с учетом влияния каждого банка на стабильность банковской системы, отмечают в НБУ.

Первый этап оценки будут осуществлять независимые аудиторские фирмы в рамках проведения ежегодной аудиторской проверки годовой финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности и другой информации относительно финансово-хозяйственной деятельности банка.

Второй и третий этапы оценки устойчивости, во время которых будет осуществляться экстраполяция результатов первого этапа и стресс-тестирования, будет проводить Национальный банк.

Стресс-тестирование будет проводиться по базовым и неблагоприятным макроэкономическим сценариям с применением разработанных регулятором моделей. Национальный банк ежегодно будет актуализировать макроэкономические сценарии, модели стресс-тестирования и порядок их использования.

В случае, если у банка по итогам второго или третьего этапа оценки устойчивости значения показателей достаточности капитала будут ниже, чем установлено требованиями НБУ, у него возникнет потребность в докапитализации.

Банки, в отношении которых будет выявлена потребность в капитале, должны будут разработать программу капитализации и/или план мероприятий для поддержания или восстановления уровня капитала.

Результаты оценки устойчивости будут публиковаться на сайте Национального банка к концу соответствующего года.

Введение такого инструмента, как ежегодная оценка устойчивости, позволит выявить не только текущие, но и будущие риски банков. Это позволит банкам сформировать капитал, достаточный для нивелирования будущих рисков, что будет способствовать повышению стабильности банковской системы и защите интересов вкладчиков и кредиторов банков, считают в НБУ.

Как сообщалось, Национальный банк отменил обязательные плановые проверки банков, других финансовых учреждений и операторов почтовой связи на соблюдение валютного законодательства.

Экономическая правда