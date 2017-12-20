В Украине запустили новый вид банковских счетов

В Украине впервые введен новый вид счетов - счета условного хранения (эскроу) и определен эскроу-агент.

Об этом говорится на сайте НБУ.

"В связи с изменениями в законодательстве Украины, связанными с введением нового вида счетов - счета условного хранения (эскроу), Национальный банк разработал порядок открытия банками таких счетов", - говорится в сообщении.

Об этом говорится в постановлении Правления Национального банка Украины от 18.12.2017 № 133 "Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".

В частности этим документом урегулированы следующие вопросы: определен порядок открытия и закрытия счетов условного хранения, установлен перечень документов, клиент подает в банк при открытии эскроу, определен исключительный перечень операций, которые можно осуществлять по счету условного хранения, предоставлено право нерезидентам - инвесторам открывать эскроу для перечисления средств бенефициарам.

А также определен порядок открытия текущего счета типа "Н" представительству донорской организации, обращение взыскания на предмет обременения, которым являются имущественные права на денежные средства, находящиеся на банковском счете, путем договорного списания по платежному требованию обременителя.

Данное постановление вступает в силу с 21 декабря 2017 года.

Эскроу-счет – специальный условный счет, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определенных обстоятельств или выполнения определенных обязательств.