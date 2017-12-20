Аэропорт "Полтава" стал международным

Кабмин принял решение об изменении статуса аэропорта "Полтава" на международный.

Об этом сообщил и министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"Поздравляем полтавчан ... Ждем нового мощного игрока на карте аэропортов Украины", - написал министр.

Как сообщает издание "Полтавщина", еще две недели назад о необходимости предоставления полтавскому аэропорту международного статуса говорил первый заместитель главы Полтавской ОГА Андрей Писоцкий.

По его словам, Полтавская облгосадминистрация подписала ряд договоров с авиакомпаниями и планирует организовать помещения и работу таможни и пограничной службы на территории аэропорта.

Эту информацию он сообщал в разрезе того, что один из туроператоров уже открыл возможность бронирования мест в самолете, который в мае 2018 года должен улететь из Полтавы в Анталию.

Впрочем, Полтавская ОГА не разделила оптимизма туроператора и выразила надежду уложиться в эти сроки.

Ведь принятая в январе Программа развития и поддержки ПОКП "Аэропорт-Полтава" рассчитана на 4 года. Пока же были выделены средства только на проекты строительства забора вокруг аэропорта и реконструкции терминала.

Экономическая правда