В Украине существенно выросли инвестиции в промышленность

За 9 месяцев 2017 года капитальные инвестиции в промышленность увеличились на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 87,1 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Госстатистики.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2015 инвестиции в промышленность страны выросли на 57,2%.

Кроме того, в Украине за год выросли капитальные инвестиции в сельское хозяйство - на 37,8%, в авиационный транспорт - на 70,1%, в строительство - на 21,8%.

Стоит также отметить, что в Украине в течение отчетного периода объем капитальных инвестиций в профессиональную, научную и техническую деятельность вырос на 46,4% - до 4,1 млдрд грн.

Напомним, что промпроизводство в Украине выросло за 2016 год на 2,4% после четырех лет падения.

Промышленное производство в Украине падало четыре предыдущие года: в 2012 году – на 0,7%, в 2013 году – на 4,3%, в 2014 году – на 10,1%, в 2015 году – на 13%.