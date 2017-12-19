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Украина увеличила экспорт шоколада в ЕС на треть

Вторник, 19 декабря 2017, 19:35

Украинские предприятия за десять месяцев текущего года поставили на рынки Европейского Союза свыше 10 тыс. тонн шоколада, что на 35% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, передает "УНИАН".

По ее словам, выручка от экспорта шоколада за отчетный период составила более 23 млн долларов.

"Шоколад мы уже экспортируем в Европейский Союз, и, по нашей статистике, за 10 месяцев этого года экспорт шоколада в страны ЕС увеличился на 35%. Мы поставили туда более 10 тыс. тонн на сумму более чем 23 млн долларов. Считаю, что это неплохо, учитывая, что на европейском рынке шоколад является весьма раскрученным продуктом, и рынок занят крупными игроками", - сказала Трофимцева.

По словам первого заместителя министра, украинский шоколад за границей имеет большой спрос.

Как добавил президент отраслевой ассоциации "Укркондпром" Александр Балдинюк, с начала текущего года Украина значительно нарастила объем поставки шоколада на рынки Эстонии, Болгарии, Польши, Венгрии, Испании и Великобритании.

ЕС
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