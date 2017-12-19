Аэропорт "Борисполь" перерегистрировался из одноименного города в село

Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), крупнейший аэропорт страны, сменило адрес своей регистрации.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные госреестра.

Согласно данным госреестра, если ранее местонахождением аэропорта значился город Борисполь (Киевская обл.), то теперь аэропорт прописан в близлежащем от него селе Гора.

Ранее местные СМИ сообщали об обеспокоенности жителей Борисполя попыткой перерегистрации аэропорта. По их данным, в результате такой перерегистрации Борисполь потеряет более 100 млн гривен налоговых поступлений от деятельности аэропорта.

Международный аэропорт "Борисполь" - крупнейший пассажирский аэропорт Украины, который обеспечивает более 57% авиационных пассажирских перевозок Украины и ежегодно обслуживает более 8 млн пассажиров.