Мининфраструктуры предлагает продлить метро до аэропорта Борисполь

Министерство инфраструктуры Украины выступает за продление столичного метро до аэропорта Борисполь, что обеспечит удобную и быструю связь города с воздушными вратами страны.

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань, передает ЦТС.

"Есть второй вариант, который предлагает Киев и поддерживает министр инфраструктуры, - пустить в Борисполь ветку метро. Его основное преимущество в том, что с помощью метрополитена из любой точки Киева можно будет без проблем и дешево попасть в аэропорт", - отметил замминистра.

Однако у этого есть ряд минусов. Он будет стоить дороже, чем запуск электрички, который планировался изначально, - порядка 300 млн долларов, а не 120 млн долларов. Также во время строительства, которое продлится не менее двух лет будет частично ограничено движение по Бориспольской трассе.

Альтернативой метро является запуск скоростной электрички. Первоначально проект "Воздушный экспресс" был оценен в 372 млн долларов. Сейчас в МИУ предлагают запустить по маршруту дизельные поезда, что позволит удешевить стоимость до 120 млн долларов.

"Мы предлагаем запустить дизельные поезда. В таком случае проект обойдется в 120 млн долларов", - заявил Виктор Довгань.

По словам чиновника, оба проекта находятся на рассмотрении правительства, которое должно выбрать один из озвученных вариантов.

Ранее сообщалось, что министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что метро на Троещину будет начинаться в аэропорту Жуляны.