Приватбанк скоро получит нового главу и стратегию развития - Данилюк
Вскоре будет избран новая глава правления Приватбанка, а также будет представлена новая стратегия развития, даст толчок для его развития.
Об этом во время пресс-конференции Министерства финансов Украины о результатах работы ведомства за 2017 и планы на будущее сказал министр финансов Александр Данилюк, передает Укринформ.
"В ближайшее время будет избран новый председатель правления Приватбанка и презентована новая стратегия развития", - сказал Данилюк.
Он отметил, что это даст толчок к развитию Приватбанка и выведет его на новый уровень.
Как известно, председателем правления Приватбанка в его национализации был Александр Дубилет. Позже председателем правления банка был назначен Александр Шлапак. В конце июня он подал в отставку.
Напомним, против национализации Приватбанка подано свыше 400 исков.
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