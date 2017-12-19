Приватбанк скоро получит нового главу и стратегию развития - Данилюк

Вскоре будет избран новая глава правления Приватбанка, а также будет представлена ​​новая стратегия развития, даст толчок для его развития.

Об этом во время пресс-конференции Министерства финансов Украины о результатах работы ведомства за 2017 и планы на будущее сказал министр финансов Александр Данилюк, передает Укринформ.

"В ближайшее время будет избран новый председатель правления Приватбанка и презентована новая стратегия развития", - сказал Данилюк.

Он отметил, что это даст толчок к развитию Приватбанка и выведет его на новый уровень.

Как известно, председателем правления Приватбанка в его национализации был Александр Дубилет. Позже председателем правления банка был назначен Александр Шлапак. В конце июня он подал в отставку.

Напомним, против национализации Приватбанка подано свыше 400 исков.

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