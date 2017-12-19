Фирма "смотрящего" Минюста провела рекордное реструктуризации долга "Альфа-банка" - СМИ

Юридическая фирма "Evris", управляющим партнером в которой является Андрей Довбенко, известный по скандалу в Минюсте, обеспечивала сопровождение реструктуризации "Альфа-банком" задолженности фирмы "Торонто-Киев" в размере 100 миллионов долларов.

Об этом сообщают "Наші Гроші".

В сообщениях по этой реструктуризации говорится о ее рекордном объеме и чрезвычайно сжатых сроках - один месяц на улаживание всех формальностей с банком, которая контролируется группой российского миллиардера Михаила Фридмана, и фирмой-должником "Торонто-Киев", принадлежащей двум экс-нардепам Сергею Рисю и Сергею Кривошеи.

По данным системы "Youcontrol", адвокатское объединение "Еврис" было основано незадолго до совершения этой реструктуризации - в июле 2017. Учредителями выступили Игорь Кравцов, Андрей Реун, Сергей Паперник и Сергей Бенедисюк.

На сайте "Евриса" единственным управляющим партнером фирмы указан Андрей Довбенко.

По данным телепрограммы "Наши деньги с Денисом Бигусом", он имеет влияние на решение кадровых и других вопросов в Минюсте и хорошо знаком с нардепом от БПП Александром Грановским. С ним Довбенко сотрудничал по делу ТРЦ Skymall. До Майдана Довбенко работал в группе СЕПЕК Сергея Курченко.