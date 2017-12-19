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Данылюк назвал национализацию Приватбанка одним из основных достижений года

Вторник, 19 декабря 2017, 14:40

Среди прочего министр финансов назвал прозрачное возмещение НДС, размещение еврооблигаций и заблаговременное принятие бюджета на следующий год.

Об этом министр финансов Александр Данилюк рассказал на пресс-конференции, передает FinClub.  

"Мы делаем все, чтобы обеспечивать развитие страны. Мы делаем определенные шаги вперед", - сказал он.

Первое достижение – это введение прозрачной системы возмещения НДС.

"Прозрачное возмещение НДС сейчас является реальным", - считает министр. Александр Данилюк подсчитал, что с момента запуска системы уже возмещено 83 млрд гривен НДС.

Второе достижение – выпуск еврооблигаций на рекордную сумму и на рекордно длинный для Украины срок. "Это является подтверждением, что Украина за последние три года совершила много важных реформ, мы возобновили и стабильность нашей финансовой системы, а также доверие инвесторов", -  добавил министр.

Заслугой министерства Александр Данилюк считает и успешную национализацию Приватбанка в декабре 216 года. "Я помню эти события (национализация Приватбанка и принятие бюджета на 2017 год. – ред.). Мы успешно справились. Если сейчас посмотреть, то благодаря слаженной работе министерства нам удалось избежать всех рисков, которые были на тот момент. Банк развивается, запускает новые продукты и является образцом нового корпоративного управления", - считает Александр Данилюк.

Успешным Минфин считает и принятие бюджета на 2018 год. "Он первый раз построен на трехлетней декларации. Бюджет не надо принимать под елку. Бюджет был принят 7 декабря и это для Украины хорошо" , - сказал Александр Данилюк.

При это глава Минфина отметил, что ведомству не удалось реализовать все запланированное. "В частности пока не удалось создать Службу финансовых расследований. Также мы в этом году начали реформу Государственной фискальной службы. Но пока еще ГФС работает по старинке и это надо менять", - считает министр.

Напомним, против национализации Приватбанка подано свыше 400 исков.

Рекомендуем почитать: Годовщина национализации Приватбанка. Что произошло с банком за год?

 

Данилюк Минфин
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