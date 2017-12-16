Минэнергоугля и Всемирный банк обсудили реформирование газового сектора Украины

Минэнергоугля и Всемирный банк обсудили вопросы поддержки реформирования газового сектора, обеспечение прозрачности в добывающей отрасли, налогово-бюджетного моделирования и реформирования НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом говорится на Правительственном портале.

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко встретилась с представителями Всемирного Банка.

Во время встречи обсудили вопросы поддержки реформирования газового сектора, обеспечение прозрачности в добывающей отрасли, налогово-бюджетного моделирования и реформирования НАК "Нафтогаз Украины".

Бойко отметила, что для уменьшения зависимости Украины от импорта энергоносителей утверждена Концепция развития газодобывающей отрасли на период до 2020 года, которая определяет приоритетные задачи и пути увеличения объемов добычи природного газа.

Кроме того, 7 декабря был принят Верховной Радой Украины законопроект 6776-д, предусматривающий с 1 января 2018 внедрения стимулирующей ренты на газ, добываемый из новых скважин на суше, в размере 12% и 6% в зависимости от глубины залегания залежи (до/более 5000м), также внедряется стабилизационная условие для таких проектов - мораторий на повышение ставок ренты на 5 лет (до 2023 года).

Минэнергоугля убеждено, что такой подход позволит предприятиям отрасли значительно упростить работу и увеличить объемы добычи углеводородов, а также будет способствовать привлечению иностранных инвесторов с ведущими технологиями.

Стороны также обсудили вопросы связи между добычей и сбытом, а также процесса разделения НАК "Нафтогаз Украины".