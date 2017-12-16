ЕС решил положить конец анонимности биткоин-платформ
Евросоюз введет новую, усиленную систему правил обращения на рынке криптовалют и онлайн-платежей из-за риска отмывания средств и финансирования терроризма.
Об этом сообщает DW со ссылкой на опубликованое в пятницу, 15 декабря, заявление ЕС.
В Европейском Союзе согласились ввести более жесткие правила, чтобы предотвратить отмывание средств и финансирование терроризма. Они будут касаться обменных онлайн-платформ для биткоина и других криптовалют.
"Это соглашение принесет больше прозрачности, чтобы улучшить борьбу с отмыванием денег, а также отрежет поток денег для террористов", - отметила еврокомиссар по вопросам правосудия Вера Юрова.
Среди прочего новые правила ЕС:
- обязывают биткоин-платформы и онлайн-"кошельки" криптовалют идентифицировать пользователей;
- вводят ограниченное использование prepaid-карт для расчетов;
- позволяют следственным органам иметь больше доступа к информации, в частности к банковским реестрам;
- предоставляют "лицам с обоснованным интересом" доступ к данным по доверительной собственности.
Решение ЕС было принято на волне стремительного роста курса биткоина, который подорожал более чем на 1700 процентов за текущий год.
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