В "Укравтодоре" похвастались, что сэкономили на тендерах 2,5 миллиарда

Государственное агентство автомобильных дорог Украины в 2017 году провело тендеры на различные виды закупок на общую сумму 54 миллиарда гривен и сэкономило 2,5 миллиарда.

Об этом сообщил руководитель Госагентства Славомир Новак, выступая на итоговой годовой пресс-конференции министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, передает "Интерфакс-Украина".

Новак сообщил, что в целом в 2017 году "Укравтодор" провел 2816 процедур закупок, а на сегодняшний день активны 122 процедуры на общую сумму 13 миллиардов гривен.

Кроме того он подчеркнул, что общая экономия на указанных тендерах, благодаря их проведению на электронной площадке ProZorro, составила 2,5 миллиарда гривен.

Как сообщалось, в марте 2017 года Новак заявлял, что "Укравтодор" будет проводить мониторинг цен на дорожные ремонтные работы перед проведением соответствующих тендеров.

"Я был удивлен, что в Украине нет мониторинга цен и нет средней цены, по которой должны проводиться работы. Поэтому в дальнейшем все тендеры будут проводиться на основании средней цены", - говорил он тогда.

Ранее новак сообщал о том, что "Укравтодор" сменил философию ремонта дорог.