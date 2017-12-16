Гослесагентство создало приложение для проверки елок

Государственное предприятие "Лесной инновационно-аналитический центр" Государственного агентства лесных ресурсов разработало приложение для Android, с помощью которого можно проверить происхождение и легальность елки.

Об этом говорится на сайте Гослесагентства.

Как отмечается, проверка законности происхождения елки происходит путем ввода номера с самоклеющейся этикетки (или бирки), которая прикреплена к елке, в мобильное приложение на телефоне.

Самоклеящиеся этикетки (бирки) содержат индивидуальный номер и соответствующий ему штрих код, который заносится в единую систему электронного учета древесины.

Также можно проверить легальность елки на сайте. Отсутствие информации может свидетельствовать о сомнительном происхождении елки.