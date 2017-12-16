Гослесагентство создало приложение для проверки елок
Суббота, 16 декабря 2017, 10:00
Государственное предприятие "Лесной инновационно-аналитический центр" Государственного агентства лесных ресурсов разработало приложение для Android, с помощью которого можно проверить происхождение и легальность елки.
Об этом говорится на сайте Гослесагентства.
Как отмечается, проверка законности происхождения елки происходит путем ввода номера с самоклеющейся этикетки (или бирки), которая прикреплена к елке, в мобильное приложение на телефоне.
Самоклеящиеся этикетки (бирки) содержат индивидуальный номер и соответствующий ему штрих код, который заносится в единую систему электронного учета древесины.
Также можно проверить легальность елки на сайте. Отсутствие информации может свидетельствовать о сомнительном происхождении елки.
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