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SpaceX впервые запустила вместе уже летавшие корабль и ракету

Пятница, 15 декабря 2017, 20:15

Компания SpaceX Илона Маска впервые повторно запустила космический грузовик Dragon с помощью ракеты Falcon 9, чья первая ступень тоже использовалась повторно.

Об этом сообщает vc.ru.

После запуска первая ступень Falcon 9 вновь успешно приземлилась. Dragon вышел на нужную орбиту.

Dragon должен доставить на МКС 2,2 тонны полезного груза, из них 1,5 тонны приходится на научный груз, запасы для экипажа и различное оборудование.

Эта капсула уже использовалалсь в 2015 году. Первая ступень Falcon 9 использовалась при запуске летом 2017 года.

Маск
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