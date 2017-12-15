SpaceX впервые запустила вместе уже летавшие корабль и ракету
Пятница, 15 декабря 2017, 20:15
Компания SpaceX Илона Маска впервые повторно запустила космический грузовик Dragon с помощью ракеты Falcon 9, чья первая ступень тоже использовалась повторно.
Об этом сообщает vc.ru.
После запуска первая ступень Falcon 9 вновь успешно приземлилась. Dragon вышел на нужную орбиту.
Falcon 9 first stage has landed at Landing Zone 1 — SpaceX’s 20th recovery of a first stage booster. pic.twitter.com/DHLAf7hq7t— SpaceX (@SpaceX) 15 декабря 2017 г.
Dragon должен доставить на МКС 2,2 тонны полезного груза, из них 1,5 тонны приходится на научный груз, запасы для экипажа и различное оборудование.
Эта капсула уже использовалалсь в 2015 году. Первая ступень Falcon 9 использовалась при запуске летом 2017 года.
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