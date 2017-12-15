SpaceX впервые запустила вместе уже летавшие корабль и ракету

Компания SpaceX Илона Маска впервые повторно запустила космический грузовик Dragon с помощью ракеты Falcon 9, чья первая ступень тоже использовалась повторно.

Об этом сообщает vc.ru.

После запуска первая ступень Falcon 9 вновь успешно приземлилась. Dragon вышел на нужную орбиту.

Falcon 9 first stage has landed at Landing Zone 1 — SpaceX’s 20th recovery of a first stage booster. pic.twitter.com/DHLAf7hq7t — SpaceX (@SpaceX) 15 декабря 2017 г.

Dragon должен доставить на МКС 2,2 тонны полезного груза, из них 1,5 тонны приходится на научный груз, запасы для экипажа и различное оборудование.

Эта капсула уже использовалалсь в 2015 году. Первая ступень Falcon 9 использовалась при запуске летом 2017 года.