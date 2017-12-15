МВФ видит большие риски в бюджете Украины на 2018 год - Reuters

Международный валютный фонд видит существенные риски как в статье доходов, так и в статье расходов украинского госбюджета на 2018 год.

Об этом пишет Reuters.

Издание напоминает, что Киев обязался выполнять рекомендации МВФ в рамках программы помощи на 17,5 миллиарда долларов. Но из-за того, что он не выполняет вовремя обещанные реформы, выплата частей этой суммы происходит с опозданиями.

Фонд пока не обнародовал свою оценку соответствия госбюджета-2018 фискальным обязательствам перед МВФ.

В своем первом комментарии после принятия украинского бюджета глава отделения МВФ в Украине Йоста Люнгман сказал, что его организация до сих пор оценивает госбюджет и поправки к украинскому налоговому кодекса.

Но причины для беспокойства уже есть.

"В целом мы согласны с планируемым дефицитом бюджета на следующий год, но мы видим существенные риски как в статье доходов, так и расходов", - сказал Люнгман.

Он добавил, что МВФ продолжит диалог с правительством в ближайшие дни, чтобы согласовать дополнительные меры, необходимые для того, чтобы бюджет соответствовал целям программы помощи.

Напомним, 7 декабря Верховная рада поддержала проект государственного бюджета на 2018 год.

В марте 2015 года МВФ открыл для Украины четырехлетнюю программу EFF общим объемом 17,25 миллиарда долларов.

Первый транш Украина получила сразу в марте в размере 5 млрд долларов, второй транш в размере 1,7 миллиарда долларов поступил с небольшой задержкой в ​​августе 2015 года, после чего возникла долгая пауза в связи с невыполнением Украиной ряда условий, политическим кризисом и изменением правительства.

В сентябре 2016 года Киев получил от МВФ следующий транш в размере 1 млрд долларов, а последний транш в 1 млрд долларов был перечислен фондом в апреле 2017 года.

Ранее НБУ выступил за начало новой программы МВФ для Украины с 2019 года. В НБУ рассчитывают, что в 2018 году Украина сможет привлечь еще 3,5 миллиарда долларов от МВФ.

В МВФ уже заявляли, что для продолжения сотрудничества Украина должна принять закон о приватизации, создать антикоррупционный суд, урегулировать вопрос с ценами на газ и провести земельную реформу.

Как сообщалось, министр финансов Александр Данилюк в Вашингтоне не смог договориться с МВФ о цене газа на текущий отопительный сезон.

МВФ категорически отказался менять ранее согласованные с правительством Украины условия определения цены газа для населения на отопительный сезон 2017-2018 годов, который должен привести к ее повышению на 17,6%.

Напомним, в сентябре Украина разместила 15-летние еврооблигации на 3 миллиарда долларов под 7,375% годовых.

Кредиты от МВФ предоставляются под 1,5-2,5% годовых.