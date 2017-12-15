МВФ видит большие риски в бюджете Украины на 2018 год - Reuters
Международный валютный фонд видит существенные риски как в статье доходов, так и в статье расходов украинского госбюджета на 2018 год.
Об этом пишет Reuters.
Издание напоминает, что Киев обязался выполнять рекомендации МВФ в рамках программы помощи на 17,5 миллиарда долларов. Но из-за того, что он не выполняет вовремя обещанные реформы, выплата частей этой суммы происходит с опозданиями.
Фонд пока не обнародовал свою оценку соответствия госбюджета-2018 фискальным обязательствам перед МВФ.
В своем первом комментарии после принятия украинского бюджета глава отделения МВФ в Украине Йоста Люнгман сказал, что его организация до сих пор оценивает госбюджет и поправки к украинскому налоговому кодекса.
Но причины для беспокойства уже есть.
"В целом мы согласны с планируемым дефицитом бюджета на следующий год, но мы видим существенные риски как в статье доходов, так и расходов", - сказал Люнгман.
Он добавил, что МВФ продолжит диалог с правительством в ближайшие дни, чтобы согласовать дополнительные меры, необходимые для того, чтобы бюджет соответствовал целям программы помощи.
Напомним, 7 декабря Верховная рада поддержала проект государственного бюджета на 2018 год.
В марте 2015 года МВФ открыл для Украины четырехлетнюю программу EFF общим объемом 17,25 миллиарда долларов.
Первый транш Украина получила сразу в марте в размере 5 млрд долларов, второй транш в размере 1,7 миллиарда долларов поступил с небольшой задержкой в августе 2015 года, после чего возникла долгая пауза в связи с невыполнением Украиной ряда условий, политическим кризисом и изменением правительства.
В сентябре 2016 года Киев получил от МВФ следующий транш в размере 1 млрд долларов, а последний транш в 1 млрд долларов был перечислен фондом в апреле 2017 года.
Ранее НБУ выступил за начало новой программы МВФ для Украины с 2019 года. В НБУ рассчитывают, что в 2018 году Украина сможет привлечь еще 3,5 миллиарда долларов от МВФ.
В МВФ уже заявляли, что для продолжения сотрудничества Украина должна принять закон о приватизации, создать антикоррупционный суд, урегулировать вопрос с ценами на газ и провести земельную реформу.
Как сообщалось, министр финансов Александр Данилюк в Вашингтоне не смог договориться с МВФ о цене газа на текущий отопительный сезон.
МВФ категорически отказался менять ранее согласованные с правительством Украины условия определения цены газа для населения на отопительный сезон 2017-2018 годов, который должен привести к ее повышению на 17,6%.
Напомним, в сентябре Украина разместила 15-летние еврооблигации на 3 миллиарда долларов под 7,375% годовых.
Кредиты от МВФ предоставляются под 1,5-2,5% годовых.