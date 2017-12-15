Первая партия сжиженного газа из США приехала в Украину

Компания "ЭРУ Трейдинг" организовала закупки природного газа для польского СПГ-терминала и его транспортировки по трубопроводу через польско-украинский интерконнектор.

Об этом сообщает ports.com.ua со ссылкой на пресс-службу ЭРУ.

ЭРУ Трейдинг приобрела газ на границе и разместила в хранилище в Украине.

28 ноября 2017 года "ЭРУ Трейдинг" приняла участие в тендере на поставку газа госкомпании Укртрансгаз и стала единственным ее частным поставщиком.

"С апреля этого года, корпорация ЭРУ является владельцем полиса страхования от политических рисков от государственного агентства США, Overseas Private Investment Corporation. Двадцатилетний контракт с OPIC обеспечивает ЭРУ защиту при транспортировке, хранении и продаже газа в Украине", - заявили в пресс-службе.

"Сочетание возможности отгрузки спотового объема сжиженного природного газа и покрытие полисом страхования OPIC позволило ЭРУ выиграть один из десяти лотов на поставку Укртрансгазу 135 млн кубометров газа в течение следующих семи месяцев. ЭРУ стала единственным частным поставщиком, все остальные лоты получила НАК "Нафтогаз Украины", - сказано в сообщении.

В июне 2017 года польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце принял первую партию американского сжиженного газа. Это первая поставка СПГ из США в Восточную Европу.

В ноябре 2017 года польская энергетическая компания PGNiG подписала пятилетний контракт на поставку СПГ из США.

"Энергетические ресурсы Украины" – девелоперская компания с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике. Собственниками и управляющими партнерами компании являются Дейл Перри, Андрей Фаворов и Ярослав Мудрый.

"ЭРУ Трейдинг" – дочерняя компания ЭРУ, энерготрейдер.

В 2015 году "ЭРУ Трейдинг" стала крупнейшим частным импортером газа в Украину.

В марте 2017 года "ЭРУ Трейдинг" и ERU Management Services LLC, входящие в корпорацию ЭРУ, были выбраны поставщиками газа в рамках возобновления работы ПАО "Одесский припортовый завод". Компании представили лучшее предложение по давальческому сырью.