ЕБРР выделит "Укрзализныце" 150 миллионов евро кредита

Европейский банк реконструкции и развития предоставит кредит 150 млн евро на электрификацию железнодорожной линии протяженностью 253 км Долинская – Николаев - Колосовка на юге Украины.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" старший советник ЕБРР Антон Усов.

По его словам, такое решение совет директоров банка принял на заседании в среду.

Помимо электрификации предполагается также укладка второго пути для однопутных участков.



"Целью проекта является повышение эффективности железнодорожных операций и пропускной способности между портами Одесской области и внутренними районами (port hinterland traffic)", – поясняет банк.



Заемщиком выступает "Укрзализныця" - вертикально интегрированная железнодорожная компания, полностью принадлежащая правительству Украины.

Согласно документу на сайте банка, кредит поделен два транша: первый - до 124,5 млн евро - для электрификации, установки второго пути и строительства высоковольтной линии на участке железнодорожной линии Долинская - Николаев (148 км), второй - до 25,5 млн евро - для электрификации участка Николаев - Колосовка (105 км).

Общая стоимость проекта оценивается суммой до 367,9 млн евро.

Как сообщалось, Европейский инвестбанк 23 ноября 2016 года уже утвердил такой же кредит 150 млн евро на реализацию этого проекта.

Предполагается, что "Укрзализныця" также выделит собственные средства и привлечет грантовое финансирование в рамках технической помощи.