Украина присоединилась к Декларации о торговле в рамках ВТО

Украина присоединилась к Декларации о торговле и расширении прав и возможностей женщин в экономической сфере.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.

12 декабря в рамках одиннадцатой Конференции министров ВТО в Буэнос-Айресе заместитель министра - торговый представитель Украины Наталия Микольская приняла участие в подписании совместной декларации о торговле и расширении прав и возможностей женщин в экономической сфере.

Более 100 стран-участниц декларации, в том числе и Украина, согласились работать над тем, чтобы торговая политика стран была более ответственной в гендерных вопросах.

Шаги для реализации декларации предусматривают обмен опытом в отношении правил и программ с целью поощрения участия женщин в национальных и международных экономических отношениях путем обмена информацией через ВТО.

Подписанты декларации привлечены к обмену лучшими практиками по проведению гендерного анализа торговой политики и мониторинга их последствий. Кроме того, они сотрудничают в ВТО с целью устранения барьеров для расширения прав и возможностей женщин в экономической сфере и расширения их участия в торговле.

Европейская правда