Официальная гривня потеряла 4 копейки
Среда, 13 декабря 2017, 09:00
Официальный курс гривни к доллару снизился на 4 копейки, Национальный банк установил его на 13 декабря на уровне 27,17 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,98 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,6191 гривни.
Напомним, 12 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,17-27,19 гривни за доллар.
Экономическая правда
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