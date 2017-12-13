Официальная гривня потеряла 4 копейки

Официальный курс гривни к доллару снизился на 4 копейки, Национальный банк установил его на 13 декабря на уровне 27,17 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,98 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6191 гривни.

Напомним, 12 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,17-27,19 гривни за доллар.

Экономическая правда