Хищение в Госинвестпроекте: НАБУ задержало еще 4 человек

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали четырех человек по делу о хищении средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как отмечается, 12 декабря детективы НАБУ провели обыски, по результатам которых задержали 4 человек, вероятно задействованных в коррупционной схеме по хищению средств Госинвестпроекта и ГП "Государственная инвестиционная компания" в сумме 259,2 млн гривен.

Среди задержанных - экс-заместитель председателя Госинвестпроекта, который также был советником директора "Государственной инвестиционной компании"; экс-сотрудник Госинвестпроекта; бывший директор ГП "Государственная инвестиционная компания"; директор ряда частных предприятий с признаками фиктивности.

По версии следствия, указанные лица, заключившие фиктивные договоры займа между "Государственной инвесткомпанией", ООО "Борисфен" и ООО "Боржава резорт" для реализации национальных проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022".

"После получения средств, эти компании, которые, по мнению детективов НАБУ, изначально не имели возможности для реализации указанных проектов, перечислили средства на счета оффшорных компаний, подконтрольных должностным лицам Госинвестпроекта", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют в период с июля 2016 года, после того, как оно было передано из Главного следственного управления МВД.

Напомним, что 2 августа в рамках расследования этого производства детективы НАБУ задержали директора одного из частных предприятий, причастного к хищению 94 млн гривен "Государственной инвестиционной компании" в 2012-2014 годах.

Национальный проект "Качественная вода" предусматривал обеспечение 80% населения Украины безопасной водой, монтаж автоматических комплексов очистки и продажи воды коллективного пользования в непосредственной близости от мест проживания населения.

В рамках реализации проекта должно было состояться строительство 23000 групповых и локальных систем очистки питьевой воды в 20-ти ключевых регионах Украины.

Как известно, в 2012 - 2014 годах Госагентство по инвестициям возглавлял Владислав Каськив. 1 ноября Каськива экстрадировали из Панамы.

В этот же день Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры избрал Каськиву меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Его освободили в зале суда, в течение 5 дней Каськив должен был заплатить залог 160 тысяч. Эту сумму внес юрист Виктор Ермолаев.

Также было известно, что до решения суда Каськив погасил убытки в размере почти 7,5 млн, в нанесении которых его обвиняет прокуратура.

Эту сумму внес отец экс-депутата Евгения Суслова, владелец фермерского хозяйства Иван Суслов.

6 ноября ГПУ обжаловала решение Печерского районного суда.

В 2012 году Каськив подписал соглашение на 1 млрд долларов с испанской кампанией Gas Natural по инвестициям в LNG-терминал в Украине. Позже испанская сторона заявила, что не знает человека, который от их имени подписал контракт. Выяснилось, что этого человека зовут Хорди Сарда Бонвехи, и он лыжный инструктор.

Экономическая правда