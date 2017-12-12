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Укр / Рус

На Проминвестбанк нашелся покупатель

Вторник, 12 декабря 2017, 16:15

Национальный банк получил 8 декабря от гражданина Украины пакет документов для согласования опосредованного приобретения существенного участия в Проминвестбанке в размере 99,7151% его уставного капитала.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на пресс-службе регулятора.

"Сейчас полученные НБУ документы для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Проминвестбанк" находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно", - заявили в Нацбанке.

При этом в НБУ не раскрыли имя покупателя Проминвестбанка. Ранее в СМИ появилась информация, что им может стать бизнесмен Александр Ярославский.

Проминвестбанк
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