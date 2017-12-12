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В Украине появится лоукост-перевозчик

Вторник, 12 декабря 2017, 17:00

Новая авиакомпания SkyUp будет выполнять в том числе и бюджетные перевозки, и таким образом сможет претендовать на статус национального бюджетного перевозчика.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Я рад, что мы выполнили свое обещание и будет объявлено о национальном лоукосте. Это будет компания SkyUp, туристического оператора Join Up. Очень рад, что это произошло, надеюсь, что переговоры еще с одной авиакомпанией тоже завершатся успешно, и мы возможно будем иметь две новых национальных компании", - сказал он.

Ранее Омелян неоднократно сообщал о планах создания в Украине нового национального перевозчика. На сегодняшний день таковым является авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

ООО "Авиакомпания "Скайап" было зарегистрировано в июне 2017 года в Киеве. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Напомним, Омелян пообещал "год лоукостеров", а в МАУ заявили, что национальный лоукостер умрет.

Авиакомпании Омелян
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