Коболев просит США остановить "Северный поток-2"

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев призвал США к более активному противодействию газопроводу "Северный поток-2".

Об этом Коболев заявил в ходе визита в Вашингтон, сообщает пресс-служба НАК.

Как отмечается, Коболев на прошлой неделе провел встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента США Дональда Трампа и членами Конгресса США, в ходе которых он призвал американскую сторону рассмотреть более активные шаги для противодействия обходному газопроводу.

"Северный поток-2" не только подорвет украинскую экономику и позволит России шантажировать страны Центральной и Восточной Европы, но и устранит единственный фактор, который сейчас заставляет Россию поддерживать хоть какую-то стабильность на востоке Украины", - сказал он.

"Сейчас России нужен транзитный маршрут через Украину, чтобы зарабатывать на продаже газа на европейском рынке. Однако, если "Северный поток-2" построят, украинская газотранспортная система больше не будет сдерживающим фактором", - добавил Коболев.

"При таких условиях Москва сможет развернуть полномасштабную войну на востоке Украины. Соединенные Штаты не должны этого допустить", - отметил он.

Коболев также добавил, что блокирование "Северного потока-2" является общим интересом для США и Украины.

"Нафтогаз" борется, чтобы остановить этот опасный проект, который может усилить зависимость европейских союзников Америки от России и сделать их более уязвимыми к российского влияния. Однако Россия имеет много западных партнеров в этом проекте", - сказал Коболев.

"Нафтогаз" не может одолеть "Северный поток-2" самостоятельно. Нам важно, чтобы Соединенные Штаты четко дали понять, что не готовы допустить роста зависимости Европы от России", - добавил он.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

По оценкам "Нафтогаза Украины", строительство обходных маршрутов может лишить Украину дохода от транзита газа, которые в 2017 году составят 3 млрд долларов, а также снизит инвестиционную привлекательность ГТС.

Чтобы этого не допустить, в "Нафтогазе" предложили создать консорциум (с участием европейских партнеров) по управлению украинской ГТС, а также предлагают снизить ставку тарифа на транзит российского газа после 2019 года (окончание действующего контракта с "Газпромом").

Также в "Нафтогазе" неоднократно подчеркивали, что "Газпром" не выполняет контрактные обязательства, согласно которым он обязан транспортировать через территорию Украины 110 млрд кубометров в год.

Экономическая правда