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Официальная гривня потеряла 3 копейки

Вторник, 12 декабря 2017, 09:00
 

Официальный курс гривни к доллару снизился на 3 копейки, Национальный банк установил его на 12 декабря на уровне 27,13 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5810 гривни.

Напомним, 11 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,10-27,13 гривни за доллар.

Экономическая правда

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