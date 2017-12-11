Все разделы
Укр / Рус

Служба занятости опубликовала список самых востребованных специальностей

Понедельник, 11 декабря 2017, 20:35

Наиболее востребованными оказались представители рабочих специальностей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 (11 месяцев) количество вакансий увеличилось на 11%.

"Наибольшим спросом в Украине пользуются рабочие специальности. Работу для специалистов, работающих "руками" найти проще и заработная плата для таких вакансий пропорционально увеличивается от уровня квалификации специалиста", - говорится в сообщении.

По видам экономической деятельности, большинство вакансий насчитывается на предприятиях перерабатывающей промышленности (23%), торговли и ремонта автотранспорта (16%) и на транспорте (9%).

По профессиональным группам, наибольшим спросом работодателей наблюдается на квалифицированных рабочих с инструментом (22%), а также на рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (21%).

Средний размер заработной платы в вакансиях составлял 4,6 тыс гривен. При этом, заработная плата в Киеве и крупных городах значительно превышает средний показатель по Украине.

занятость работа
Материалы по теме
Зарплата, расти! Раз-два! 9 марта 2017, 14:40
Янукович создал Госслужбу занятости 16 января 2013, 15:54
Пособие по безработице составит 4 прожиточных минимума - Бродский 25 октября 2012, 09:09
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте