Укрпошта обновляет тарифы на почтовые отправления

Компания Укрпочта обновляет ряд тарифов с 1 января 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, с 1 января 2018 года стоимость пересылки стандартного отправления весом до 10 кг составит 20 гривен (сейчас 24 гривны) в пределах области и 25 гривен (сейчас 33,6 гривны) - в пределах Украины.

Отправление весом до 30 кг обойдется в 66 гривен в пределах области, 72 гривны - в пределах Украины. Сейчас 38 и 48 гривен соответственно.

Стоимость за возвращения или досылку отправления теперь составит 2,4 гривны за каждый килограмм отправления.

Пересылка экспресс-отправлений до 10 кг составит 36 гривен в пределах области, 48 грн - в пределах Украины (сейчас 30 и 42 гривны соответственно). Стоимость отправления весом 30 кг составит 72 гривен в пределах области и 78 гривен - в пределах Украины (сейчас 48 и 60 гривен).

"Такие изменения позволят оптимизировать затраты на предоставление услуг почтовой связи и повысить заработную плату почтовикам", - отметили в Укрпочте.