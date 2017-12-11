Литовская компания планирует производить солнечные батареи в Украине

Литовская компания "Global BOD Group" планирует основать предприятие по производству солнечных модулей на Херсонщине.

Об этом шла речь в ходе переговоров главы Госэнергоэффективности Украины Сергея Савчука с председателем правления литовской компании "Global BOD Group" Видмантасом Янулевичюсом, передает Правительственный портал.

"Представители компании заверили, что уже рассматривают Украину как потенциальную платформу для работы. Планируется учредить предприятие по производству солнечных модулей на Херсонщине. С этой целью в сентябре этого года был подписан меморандум о сотрудничестве между "Global BOD Group" и Херсонской ОГА", - сообщили в пресс-службе Госэнергоэффективности по итогам переговоров.

Стороны договорились расширять сотрудничество и определять возможности учреждения предприятий по производству солнечных панелей в различных регионах Украины с участием литовских инвестиций и технологий.

"Благодаря законодательным стимулам, немало инвесторов активно устанавливают солнечные станции. Например, в 2016 году среди 120,6 МВт новых установленных мощностей объектов возобновляемой электроэнергетики 99,1 МВт – это объекты солнечной энергетики. За 9 месяцев 2017 г. имеем 202 МВт новых "зеленых" мощностей, из которых 167 МВт – это СЭС", - отметил Савчук.

В рамках переговоров глава Госэнергоэффективности посетил одно из предприятий компании, а именно - "SoliTek", которое специализируется на производстве высококачественных фотоэлементов из поликристаллического кремния.

Ежегодный объем производства фотоэлементов достигает 67 МВт, а солнечных модулей – 50 МВт.

Напомним, солнечные электростанции в Украине хотят строить две китайские компании.

Экономическая правда