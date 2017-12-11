"Нафтогаз" впервые получил прибыль от добычи нефти и газа в Египте
Понедельник, 11 декабря 2017, 18:15
Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" впервые за много лет получил прибыль от нефтегазодобывающих проектов, которые компания реализует в Египте.
Об этом сообщил главный коммерческий директор госхолдинга Юрий Витренко, передает УНИАН.
"У нас много разных бизнесов, в том числе мы добываем нефть и газ в Египте. Этот бизнес мы сделали прибыльным ... В этом году мы получили чистый профицит денежных средств 5 миллионов долларов. До этого мы теряли 20-30 миллионов долларов в год", - сказал он.
Напомним, "Нафтогаз" договаривается с итальянцами о партнерстве в управлении ГТС.
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