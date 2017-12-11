Ровенская АЭС может перейти на американское топливо

Ровенская АЭС рассматривает возможность перевода энергоблоков с ядерного топлива российского поставщика АО "ТВЭЛ" на топливо американской компании Westinghouse.

Об этом сообщается на сайте НАЭК "Энергоатом".

"В рамках технического совещания, которое состоялось на Ривненской АЭС, обсуждены вопросы возможного сотрудничества в сфере ядерной энергетики с компанией Westinghouse Electric Company", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено вопросу диверсификации источников поставок ядерного топлива на РАЭС.

"Сейчас основным поставщиком ядерного топлива на РАЭС является АО "ТВЭЛ" (Россия). В соответствии с международными нормами в энергогенерирующей компании необходимо иметь несколько альтернативных поставщиков одной продукции. Вопрос распространения этого топлива на РАЭС и другие энергоблоки будет решаться на уровне НАЭК "Энергоатом", - прокомментировал заместитель главного инженера РАЭС по ядерной и радиационной безопасности Сергей Борышкевич.

Также в ходе совещания обсуждены возможности компании Westinghouse относительно сотрудничества в области поставки систем принудительного сброса давления и длительного охлаждения контайменту для малых энергоблоков РАЭС и текущие планы электростанции по реализации "постфукусимских мероприятий" на энергоблоках ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.

"Темы, которые обсуждались во время встречи являются актуальными для Ровенской АЭС, ведь они в настоящее время рассматриваются или находятся на той или иной стадии разработки. Особенно это касается "постфукусимских" мероприятиятий для энергоблоков №1,2 РАЭС" – подытожил главный инженер - первый заместитель генерального директора РАЭС Павел Ковтонюк.

Отмечается, что результатом проведения совещания, будет подписание протокола всеми ее участниками, в который будут внесены принятые решения и предложения.

Среди основных направлений деятельности Westinghouse в Украине, кроме изготовления и поставки ядерного топлива компания внедряет ряд других проектов.

В частности, на энергоблоках 1, 2 Южно-Украинской АЭС реализуется проект по фильтруемому сбросу давления из гермооболочки, а на четырех энергоблоках ЗАЭС ведутся работы по проекту относительно производства систем послеаварийного мониторинга и мониторинга концентрации водорода.

Также компания Westinghouse является участником реализации одного из важных проектов, который нынче входит в число приоритетных задач "Энергоатома" - "Энергетический мост "Украина-Европейский Союз", предусматривающий экспорт электроэнергии с энергоблока №2 Хмельницкой АЭС в страны ЕС.

Компания Westinghouse работает в Украине с 1992 года, способствуя диверсификации поставок на украинский рынок ядерного топлива и передового мирового опыта и технологий.

В середине 1990-х годов Westinghouse начала свою работу в стране по модернизации и повышению безопасности АЭС страны.

Напомним, президент Порошенко заявил, что импорт ядерного топлива из России сократится до 45%.