Немецкий "суперпоезд" поломался в первый день работы

Высокоскоростной поезд Берлин-Мюнхен концерна Deutsche Bahn в первый же день эксплуатации поломался в пути.

Об этом сообщает DW.

Два первых поезда ICE-Sprinter добрались до Берлина без проблем, однако третий совершил несколько незапланированных остановок по возвращению в Баварию и сильно отстал от графика.

Как сообщает DW, в это время в поезде находились около 150 специально приглашенных журналистов и блоггеров.

Остановка произошла из-за неисправности в системе управления поездами, поезд застрял в туннеле и опоздал на два часа.

Напомним, это самый дорогой инфраструктурный проект в стране. Строительство ветки заняло почти четверть века и обошлось в 10 млрд евро.

На пути через Тюрингский лет пробиты 22 туннеля длиной до 8,3 км, возведено 29 виадуков.

Железнодорожники концерна Deutsche Bahn рассчитывают, что в год будут перевозить до 3,6 млн пассажиров, что вдвое больше, чем сейчас.