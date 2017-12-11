Немецкий "суперпоезд" поломался в первый день работы
Высокоскоростной поезд Берлин-Мюнхен концерна Deutsche Bahn в первый же день эксплуатации поломался в пути.
Об этом сообщает DW.
Два первых поезда ICE-Sprinter добрались до Берлина без проблем, однако третий совершил несколько незапланированных остановок по возвращению в Баварию и сильно отстал от графика.
Как сообщает DW, в это время в поезде находились около 150 специально приглашенных журналистов и блоггеров.
Остановка произошла из-за неисправности в системе управления поездами, поезд застрял в туннеле и опоздал на два часа.
Auf der Rückfahrt: Eine Störung im Zugbeeinflussungssystem - wir sitzen im Tunnel fest, irgendwo auf der neuen #ICE-Strecke München-Berlin. #VDE8 #Rekordzeit pic.twitter.com/jaa8ius17X— Tina Wenzel (@wenzel_tina) 8 декабря 2017 г.
Напомним, это самый дорогой инфраструктурный проект в стране. Строительство ветки заняло почти четверть века и обошлось в 10 млрд евро.
На пути через Тюрингский лет пробиты 22 туннеля длиной до 8,3 км, возведено 29 виадуков.
Железнодорожники концерна Deutsche Bahn рассчитывают, что в год будут перевозить до 3,6 млн пассажиров, что вдвое больше, чем сейчас.