Итальянский лоукостер начал летать из Милана в Киев

Итальянский лоукостер Ernest Airlines начал летать из аэропорта Милан (Бергамо) в Киев (Жуляны).

Об этом пишет ЦТС.

Также Ernest Airlines открыл рейс Киев-Неаполь. Самолет, выполняющий рейс EG273 Милан-Киев, приземлился в аэропорту Жуляны в 10:30 в субботу.

После чего состоялась официальная церемония встречи нового рейса. Красную ленточку перерезал посол Италии Давиде Ла Чечилиа.

Также в 11:15 был отправлен рейс EG276 Киев-Неаполь. Рейсы в Милан и Неаполь будут выполняться по понедельникам, средам и субботам.

Минимальная стоимость билета в одну сторону составляет 49 евро.

Напомним, что 8 декабря Ernest Airlines запустил два новых рейса в аэропорт Львов - из Неаполя и Венеции.