Порошенко предложил способ борьбы с дефицитом кадров

Президент Петр Порошенко в ответ на растущие жалобы бизнеса на дефицит рабочей силы предлагает повышать зарплаты и повышать эффективность.

Об этом он сказал на встрече с Европейской бизнес ассоциацией, Американской торговой палатой и Союзом украинских предпринимателей, передает "Интерфакс-Украина".

"Начинает расти стоимость рабочей силы. Это позитивные последствия реформ, открытости границ и европейского выбора… Просьба – платите рабочим больше!" – сказал он.

Порошенко отметил, что в этом году, по данным Госстата, реальная заработная плата выросла более чем на 20%.

Президент СУП, совладелец "Новой Почты" Вячеслав Климов сообщил, что последнее проведенной ассоциацией исследование показало, что отток кадров впервые вошел в число первоочередных вопросов, которые беспокоят украинский бизнес.

"Возможно, такой впервые возникший вызов заставит взять (украинский бизнес) фокус на персонал. Раньше такого фокуса не было", - сказал глава СУП.

По его словам, раньше у компании были очереди на работу, тогда как сейчас они исчезли.

Говоря о возможной помощи государства в решении этого вопроса, Климов призвал к радикальному изменению трудового законодательства и отказу от неимоверного количества административный процедур в этой сфере.

Исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко, которая также остановилась на этой проблеме и допустила, что число жителей Украины на подконтрольных территориях уже сократилось до 35 млн, указала среди необходимых шагов повышение уровня безопасности в стране, а также других государственных услуг, в частности, медицины, образования.

Порошенко заявил, что государство уже демонстрировало готовность помогать бизнесу, например, снизив единый социальный взнос, и готово делать это в дальнейшем как путем пересмотра трудового законодательства, так и созданием более выгодных условий для ведения предпринимательства, но ждет предложений от бизнеса.

Напомним, реальная заработная плата в Украине в октябре 2017 года в сравнении с октябрем 2016 увеличилась на 19,9%.